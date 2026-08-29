中国西藏日喀则市公安局吉隆口岸分局交通管理大队宣布，对拟前往吉隆县吉隆镇方向的社会车辆实施远端分流管制，禁止车辆驶入吉隆镇方向。

日喀则市公安局吉隆口岸分局微信公众号星期五（8月28日）晚发布补充通告称，对所有拟前往吉隆县吉隆镇方向的社会车辆，在萨嘎县、定日县、聂拉木县全域路口、卡点实施前置远端分流管制，一律禁止车辆驶入吉隆镇方向。

官方强调，本次全域分流管控严格沿用原管制要求，仅允许应急抢险、应急救援、物资保障等特种车辆凭证通行，其余所有社会车辆、人员一律禁止通行，严禁绕道、穿插、滞留前往管制区域。

交管大队提醒司乘人员提前规划绕行路线，自觉遵守交通管制规定。对拒不服从管控指令、强行通行、闯卡滋事等违法行为，公安机关将从严查处。

吉隆县吉隆口岸泥石流灾害前方指挥部星期五也向社会各界爱心人士、志愿者发出关于有序参与吉隆口岸灾害救援工作的提示。

提示称，各项抢险搜救工作正积极有序开展，灾害救援现场作业空间有限，各种次生灾害风险仍然存在。现阶段请社会救援队伍、志愿团体等不自行赶赴灾区。

尼泊尔与中国西藏接壤地区星期三（26日）发生毁灭性泥石流，目前两国公布的遇难总人数已超过600人，失踪总人数超过2400人。

据央视新闻消息，中国救援队四川消防救援总队陆地搜救队星期六（29日）上午正在受灾核心区开展人工搜索。

报道称，消防救援队伍在受灾核心区一边搜索，一边不停询问“有没有人”，救援人员正对重点区域进行细致勘查、拉网式排查，持续开展不间断搜救作业。

星期六凌晨4时许，西藏消防救援总队利用载重无人机向核心区域挺进的各分队抛投90余件套救援物资，以保障核心区域顺利开展搜救。