知情人士透露，上海计划补贴境外发行人在自贸区发债，并扩大债券投资渠道，以重振沉寂多年的自贸区离岸债市，并将它打造为全球融资中心。

路透社引述知情人士报道，上海市地方金融管理局拟补贴发行人支付咨询、法律和银行服务等费用，每笔债券最高可获220万元（人民币，下同，41万新元）。外国央行等知名境外发行人可获得最高额度补贴。

知情人士说，相关计划尚未敲定，仍可能调整。拟议补贴将持续至2028年底，适用于发行规模超过2亿元、期限不少于一年的债券。募集资金用于环保项目的绿色债券，或采用数码人民币等金融创新的债券，还可获得额外补贴。

知情人士还称，中国央行上海总部也准许境内银行购买自贸区债券，以支持这个原本面向境外投资者的市场。

上海自贸区13年前成立，区内离岸债券市场于2016年启动，但始终未能吸引外国投资者大规模参与，目前主要仍是中国借款人的融资渠道。

上海酝酿上述措施之际，北京正积极推动人民币国际化。中国的低利率带动人民币债券发行量创下新高，债券市场也成为人民币国际化进展最显著的领域。

中国央行行长潘功胜去年在陆家嘴论坛上提出，要将上海建设成离岸金融服务中心。

知情人士及邀请函显示，中央国债登记结算公司本月较早时在上海举行研讨会，向发行人、银行、券商和评级机构推介自贸区债券市场，并于星期五（8月28日）在深圳举办另一场研讨会。