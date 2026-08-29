中国救援专家表示，发生严重泥石流灾害的中尼边境附近，一座因冰川崩塌形成的堰塞湖水位下降，湖泊面积缩小，发生溃决的风险已经下降。

中尼边境本周三（8月26日）发生泥石流灾害，西藏吉隆口岸附近一个雪山发生雪崩，产生五万立方米的冰雪汇入堰塞湖。堰塞湖此前处于满溢状态，救援因溃堤风险一度暂停。

据中国央视《新闻1+1》节目，中国安能三局首席专家正高级工程师周志东表示，星期四（8月27日）堰塞湖最大库容为400万立方米，到星期五（28日）下午已经降至250多万立方米。目前通过自然泄流，库容还在持续下降。

周志东表示，关于堰塞湖的风险等级，据研判，坝体基本稳定。安全等级和风险分析结论与之前相比基本没有变化，稳定性较好，来水量也处于比较稳定的状态。“随着库容缓慢下降，风险还可能持续降低。”

周志东也表示，目前采取的策略主要是以自然泄流为主，但在泄流过程中，必须同步加强监测和预警工作。

中国自然资源部地质灾害技术指导中心正高级工程师陈红旗指出，当前救援的风险和困难主要来自两大方面，一是地形极其狭窄，重型装备难以快速进行推进，作业场地非常有限。

二是次生灾害风险极高。陈红旗说，“除了堰塞湖之外，在冰崩源区的底部，实际上还有一个斗状的水体——我们测算它的面积超过12万平方米，但水深目前还不清楚”。

此外，在冰崩陡壁的右侧，还存在一块围岩冰体，这块冰体上有大量冰裂隙。