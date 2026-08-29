尼泊尔与中国西藏交界处的喜马拉雅山区发生严重山洪和泥石流后，中国多地启动新一轮地质灾害和冰川冰湖隐患排查，重点防范冰湖溃决、山洪和泥石流等灾害。

西藏林芝市水利局星期五（8月28日）在微信公众号通报，工布江达县新发现一处风险冰湖，冰湖上方冰雪层出现裂隙，可能引发冰体崩塌和冰湖溃决，直接威胁下游沿线居民的生命财产安全。当局随后展开应急处置。

林芝市随后摸排冰湖下游村庄和保护对象，并组织乡村防汛责任人及驻村人员加强巡查。若出现河水骤涨、变浑、断流或传出轰鸣声等异常情况，要立即组织下游居民撤离。属地乡镇也被要求查清风险，制定防控措施，并完善临灾预警和人员转移避险预案。

四川甘孜州德格县融媒体中心也发文称，为防范冰湖溃决、山洪和泥石流等灾害，县水利局星期四（27日）联合马尼干戈镇政府，对辖区冰川冰湖及深山沟谷等重点区域展开专项排查。

同日，西藏日喀则市康马县自然资源和林业草原局会同“三查”单位，分片实地排查全县46处地质灾害隐患点及重点冰湖点位。

尼泊尔与中国西藏接壤地区星期三（26日）发生毁灭性泥石流，目前两国公布的遇难总人数已超过600人，失踪总人数超过2400人。