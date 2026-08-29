中国民营综合企业复星国际星期五（8月28日）说，已为旗下旅游度假运营商地中海俱乐部（Club Med）提交香港首次公开售股（IPO）申请。拟上市实体还包括ClubMed Lifestyle及其他旅游业务。

据法新社报道，复星在声明中说：“拟议上市完成后，所得资金将主要用于扩大全球度假村网络、提升度假产品和服务，并加强数码化及人工智能（AI）能力。”

拟上市实体将以Club Med为旗舰业务，计划到2030年运营约85家度假村。Club Med目前在全球拥有69家度假村，并已宣布增设新据点，争取到2035年将总数增至100家。

Club Med首席执行官马凯尔（Stéphane Maquaire）通过电邮说，上市是集团股权结构调整的重要一步，将为Club Med加快国际扩张提供所需资源。

复星2015年收购Club Med后，将它从巴黎证券交易所除牌。复星此前一直反对让这个度假品牌重返资本市场，上市问题因此成为它与Club Med前主席亨利·吉斯卡尔·德斯坦（Henri Giscard d’Estaing）之间的一大分歧。

吉斯卡尔·德斯坦去年6月曾说，希望Club Med“最早在2026年上半年重返巴黎证券交易所”。