（华盛顿/北京综合讯）在中国国家主席习近平预计访美之际，香港媒体报道，中美去年10月在韩国釜山敲定的贸易休战协议预料将延长，两国官员正为中国企业高管是否随习近平访美进行讨论。

美国总统特朗普今年5月率领英伟达、苹果、特斯拉和波音等高管组成的代表团访华，期间邀请习近平在9月24日访美。

香港《南华早报》星期五（8月28日）引述知情者透露，中美正商讨中企高管是否随习近平访美，以体现互惠原则。

知情人士称，北京希望中企高管同行，当中包括入选中美贸易委员会的中企，并指中企仍有兴趣在美投资。中企随行或有助中美从对抗转向可控的经济竞争。

知情人士也称，尽管美国政府近期接连制裁中企，中美仍希望延长贸易休战协议。北京倾向将协议延长至特朗普总统任期结束为止，华盛顿则寻求再延长一年。

继美国联邦通信委员会（FCC）上月禁止中国具领导地位的机器人和电力逆变器等产品输美后，美国国土安全部再以违反强迫《防止强迫维吾尔人劳动法》将43家中企列入实体清单。

中国外长王毅8月26日在北京会见美国驻华大使庞德伟时指出，双方应把两国元首达成的重要共识落到实处，妥善管控分歧，为两国高层交往排除干扰、克服障碍，推动中美关系朝着稳定、健康、可持续的方向发展。

庞德伟次日在X平台写道，他与王毅、中国副外长马朝旭等人就习近平赴华盛顿进行国事回访的准备工作进行了富有成效的讨论。