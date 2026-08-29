（上海综合讯）中共上海市委副书记朱忠明已出任上海市政府党组书记；原中共中央办公厅副主任兼秘书局局长孔绍逊同日调任甘肃省委副书记、省政府党组书记。按惯例，两人下一步预计将分别出任上海市长和甘肃省长。

上海市政府办公厅微信公众号“上海发布”发布消息称，朱忠明星期六（8月29日）以市委副书记、市政府党组书记身份主持召开市政府党组会议，证实他已履新。

现年54岁的朱忠明是浙江海宁人，1993年从武汉大学经济学院财政与审计系审计学专业毕业后，进入浙江财政系统工作，2008年任省财政厅副厅长。

2012年，朱忠明转任温州市副市长，随后任温州市委常委。2015年起，他先后担任浙江省审计厅副厅长、厅长，并在2020年1月转任省财政厅厅长。他在浙江任职期间，与现任中国国务院总理李强有工作交集；李强2013年至2016年担任浙江省省长。

2015年7月，朱忠明出任浙江省审计厅副厅长，并在2017年4月升任厅长；2020年1月转任浙江省财政厅厅长。他在浙江工作期间，与现任中国国务院总理李强有工作交集。李强2013年至2016年担任浙江省省长。

2020年4月，朱忠明首次离开工作26年的浙江，出任湖南省副省长，成为当地首名“70后”副省长。隔年6月，他调任中国财政部副部长，成为当时财政部最年轻、也是唯一的“70后”副部长。

朱忠明2024年7月出任上海市委副书记，随后兼任市委政法委书记。当时有分析指出，上海市长龚正接近正部级干部65岁的退休年龄，朱忠明可能是市长接任人选。

另据新甘肃客户端消息，孔绍逊星期六以甘肃省委副书记、省政府党组书记身份主持召开省政府党组扩大会议，证实他也已履新。

现年57岁的孔绍逊此前长期在宁夏工作，曾任宁夏党委办公厅副主任、自治区党委副秘书长等职。他在2010年12月调入中共中央办公厅，后任中办副主任兼秘书局局长，直至此次调任甘肃。