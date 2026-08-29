尼泊尔喜马拉雅冰川星期三（8月26日）发生局部崩塌并引发灾难性泥石流。这场中国—尼泊尔跨国界灾难不仅造成严重人员伤亡与财产损失，也凸显出在全球气候变暖背景下，世界正面临新型且更复杂的高山极端灾害风险。

专家指出，过去10年左右，全球极具危险性的洪流事件显著增加；此次灾难源头位于监测“盲区”，中国、尼泊尔及国际科学界此前均未识别出这个地点正在形成失稳风险。

《华尔街日报》报道称，全球高山冰层正迅速融化或崩落，使冰冻土壤和山体更不稳定，增加滑坡、冰川崩塌及洪灾风险。随着气温升高，亚洲、欧洲和北美的高山社区面临的风险日益加剧。阿拉斯加门登霍尔冰川融水已成年度威胁；瑞士阿尔卑斯山脉去年也发生冰川崩塌并引发山体滑坡，几乎摧毁整个村庄。

另据法新社报道，法国国家科学研究中心地貌学家拉瓦内尔指出，今年阿尔卑斯山经历异常炎热夏季，岩崩数量创纪录，其中一些甚至造成人员死亡。

日本名古屋大学教授藤田耕史则指出，科学界普遍认为冰川退缩是正在加速的全球趋势，2020年后尤为明显。据估计，仅2022年至2023年间，瑞士阿尔卑斯山冰量损失就约占总量10%，相当于1960年至1990年30年间的损失总和。

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与此同时，生态系统的不确定性也在上升。《自然-通讯》8月21日发表的研究显示，模型预测2025年至2100年间，青藏高原区域水分差异可能扩大，水文缓冲能力减弱，系统熵值上升，整体趋于更加无序。研究人员强调，这并不意味着青藏高原必然出现“临界点”式崩溃，而是在持续变暖下，青藏高原水文系统的稳定性和韧性可能下降。

《南华早报》报道，上述研究主要作者、北京师范大学系统科学学院物理学家陈晓松星期四（8月27日）说，从现在到本世纪末，“（青藏高原）土壤含水量的增加和冰川融化的加剧将不断引发此类地质灾害”。

荷兰乌得勒支大学的尼泊尔冰川学者登津·乔加尔·谢尔帕则指出，气候变化并非每起山体滑坡或冰岩崩的唯一导因，“但它正在日益改变这些事件发生的条件”。

除了气候因素，人类社会在高风险区域的暴露度增加，也加重了灾害影响。《纽约时报》报道，过去10年，尼泊尔拉苏瓦地区的中国—尼泊尔贸易、边境通道、水电项目及旅游业快速增长，吸引更多人和资金进入。当地原本就是地震、洪水和滑坡多发地区，随着道路、桥梁、水电设施、口岸及居民点增加，暴露在自然风险中的人口和资产也跟着增加。

尼泊尔—中国西藏边境居民星期三在泥石流来袭前未收到预警，凸显极高海拔地区监测和预警的局限。

美国智库：无人隐瞒信息 灾害源头处监测盲区

登津·乔加尔·谢尔帕说，横跨亚洲八个国家的兴都库什—喜马拉雅地区有超过6万条冰川，这给监测工作带来极大挑战，对贫穷国家而言更是困难。

灾害演进速度极快，也加大预警难度。《三联生活周刊》报道，中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所研究员刘巧分析，冰体融化形成的融水、高速运动形成的气浪，对裹携的所有物质都起到一个减阻和托举作用，整体移动速度非常快，从冰岩崩发生至达到吉隆口岸仅七分钟左右，可用于预警的时间窗口非常短，来不及避险。

美国智库史汀生中心的分析文章认为，此次灾害源头位于真正的监测盲区，此前中国、尼泊尔及国际科学界均未识别出这个地点正在形成风险。文章强调，“没有人隐瞒任何信息。此次事件的速度和强度让所有人感到难以承受”。

文章说，喜马拉雅地区过去10年发生十余起极端洪流事件，除2023年印度锡金南洛纳克冰湖溃决外，其余均来自此前无人监测的地点。现有预警体系主要依靠天气站和河流测站，针对季风洪水和已知冰川湖溃决建立；面对突然发生的冰岩崩和高速洪流，往往没有足够时间完成监测、确认和预警。

史汀生中心建议，将卫星遥感、地震、气象和河流监测结合起来，并利用牧民、登山者等当地人员发现异常，同时加强中尼信息共享和跨境风险分析。

中国央视网星期六（8月29日）报道，中国水利部水文应急监测队说，中尼边境泥石流在上游形成的堰塞湖已正常自然出流，堰塞体基本排空。救援人员在距离吉隆口岸约1公里处，动用大型挖掘机等设备开挖山体，向口岸方向挺进，但进度受高山峡谷地貌、吉隆藏布河谷作业面狭小及降雨等因素制约。另据新华社报道，救援队持续在吉隆口岸泥石流灾害现场开展废墟搜寻，对重点区域进行“细致勘查、拉网式排查”。