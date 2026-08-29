（北京综合讯）中国科技巨企腾讯发布并开源新一代人工智能（AI）语言模型，称该模型在内部测试中的表现优于智谱和月之暗面的竞争产品。

腾讯星期五（8月28日）在微信公众号“腾讯混元”上介绍，当天正式发布Hy4 preview模型，并已开放模型权重，即帮助AI系统作出决策的数值。

腾讯称，Hy4 Preview模型拥有7700亿参数，并支持100万Token的上下文窗口，与上一代模型相比，模型规模和数据处理能力均大幅提升。

腾讯组织163名内部专家进行了203个工程任务的盲测，结果显示，Hy4 Preview的平均得分2.99/4.00，略优于智谱GLM 5.3模型（2.92/4.00）和月之暗面的K3模型（2.94/4.00）。

据彭博社报道，在第三方基准测试中，Hy4 Preview与包括阿里巴巴Qwen 3.8 Max在内的中国竞争对手相比，得分则各有高低。

腾讯也称，Hy4 preview在腾讯云TokenHub和OpenRouter上线，用户可在腾讯WorkBuddy/CodeBuddy 、元宝、ima等产品上体验。

据介绍，Hy4 preview继续走高性价比路线，每百万Tokens输入6元（人民币，下同，1.14新元），输出18元，缓存命中0.3元。

据《科创板日报》报道，自2月重建基础设施以来，混元大模型平均每两个月迭代一次大版本。按照此节奏，Hy4的下一版模型将在近期上线。

在“AI天才少年”姚顺雨去年底加盟后，腾讯今年4月发布并开源Hy3 preview语言模型，Hy3在7月6日发布。