尼泊尔与中国西藏交界处的喜马拉雅山区发生严重山洪和泥石流后，中国外长王毅与尼泊尔外长希西尔通电话，称中国对尼泊尔的一揽子援助正在落实，并已分享灾区影像、卫星和水文数据等重要信息。

据新华社报道，王毅星期六（8月29日）与希西尔通话时说，尼泊尔边境地区冰川崩塌引发严重泥石流，造成两国重大人员伤亡和失联，是近年来两国间最严重的跨境灾害，救援工作的复杂性和艰巨性前所未有。

王毅说，中国高度重视灾情，对尼泊尔一揽子援助正在落实，包括紧急现汇援助和人道主义援助；所提供的救灾物资即将运抵加德满都。此外，中国隧道救援专家兵分两路，奔赴灾区和加德满都驰援。

他还说，中国已同尼泊尔分享灾区影像、卫星和水文数据等重要信息，包括上游堰塞湖预警信息。

王毅提到，对在中国一侧滞留的尼泊尔公民，北京已作出妥善安排，将协助他们尽快返尼，同时感谢并希望尼泊尔继续救助转移在尼的中国公民。

他指出，中尼是山水相连、命运与共的共同体。面对灾情，两国要坚定站在一起，携手应对，共克时艰，以实际行动诠释跨越喜马拉雅的传统友谊。

尼泊尔与中国西藏接壤地区星期三（26日）发生毁灭性泥石流，目前两国公布的遇难总人数已超过600人，失踪总人数超过2400人。