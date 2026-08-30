“我认为每一个步骤都走得非常稳健，这样子的开头构想也是非常正确。”

台湾在野的中国国民党主席郑丽文7月底接受《联合早报》专访时，如此总结她上半年先后访问北京与华府的感想。她态度从容，语气笃定，眼里没有一丝疲态。

郑丽文去年底一上任，立即重擎“九二共识、反对台独”大旗。在众人都不看好的情况下，在今年4月与中国大陆国家主席习近平会面，引发各方关注与讨论。 6月访美前，她又倡议将冷战以来美国针对中国大陆的第一岛链军事部署，转为东亚繁荣和平之链，在访美时遭到强烈质疑，她逆风而行，坚定其志。

郑丽文认为，台海情势危急，缓和两岸关系，避免恶化至兵戎相向，不仅符合台湾与北京的利益，也符合美国及整个国际社会的利益。

不过，要缓和两岸关系，北京坚持“九二共识”是关键的钥匙。这把钥匙是否仍然有效，从台湾到美国，许多研究两岸关系的学者、专家都不乐观，而郑丽文始终抱持信心。

她说，结果如所料，北京也表现出对促进两岸和平交流的积极态度，“两岸是有和平的选项”。

然而，台湾是美国自冷战时期就用来对抗北京的重要筹码，华府绝不会轻易放弃。美国数十年来小心翼翼运用“台湾牌”，避免将台海局势推向中美直接军事冲突。随着中国大陆综合国力日益增强，美国处理台湾问题更加谨慎，既要与北京维持斗而不破的局面，又想充分发挥台湾的战略作用，本身就是一道棘手难题，稍有不慎，便可能失衡。

美国台海政策的两面策略

有观点认为，美国总统特朗普团队的台海政策，分成“抗中挺台”和“对中避战”的表里两面，这可能是特朗普与习近平达成大交易的手段。

对此，郑丽文指出，特朗普基于现实考虑，希望美中发展新的战略关系，美国行政部门“当然乐见和平，但他们仍非常谨慎，高度（密切）观察领导高层，这样的突破可以走到什么样的境地，是昙花一现呢？还是新的典范会一步一步地走出来？”

她觉得，5月“习特会”双方的沟通相当深入、有成效，但中美之间累积数十年的对立，不可能一夕之间化解。

“即便是美国总统带头表达了不同的想法、高度的意志，也需要时间才能够一步一步地说服更多的人，才能够一步一步地改变整个大的战略方向。”她预计，9月底的“习特二会”会有更多进展。

然而，一些在美国观察两岸局势的人士认为，郑丽文访美的反应可能并没有那么正面，华府对美中关系的战略方向，不会因任何人提出新建议就轻易改变。只要不导致“习特二会”破局，不影响与北京的交易空间，特朗普会保留一定的模糊，不会明确表态支持任何一方。

对内挑战：如何让党内服气

如果说郑丽文对外路线的挑战是如何让华府买单，那么对内路线的挑战，则是如何让党内服气。

郑丽文很清楚，她提出的和平倡议不仅要在国际上争取空间，更需要在台湾内部，尤其是她所领导的国民党形成高度共识。

郑丽文的从政之途始于参加学生运动，积累了丰富的群众运动经验，战斗力十足的她出身民进党，相当了解基层，也擅于将复杂的政治观点转化为具有感染力与说服力的语言，从而点燃基层干部与支持者的热情。

自前总统李登辉在1990年代末提出两岸是“特殊国与国关系”以来，国民党立场一直摇摆不定，2000年初有“台湾国民党”之议，甚至出现“台独也是选项”的政治主张。国民党许多政治人物了解两岸和平的重要性，但担心在路线上靠近北京将难以争取岛内多数选票，2016年失去政权后更不敢提“九二共识”，而是跟随民进党谈本土化，被深蓝民众斥为“民进党的尾巴党”。

郑丽文形容，自己是一个“非常非典型的国民党政治人物，但刚好符合现在多数国民党党员跟支持者希望国民党脱胎换骨、焕然一新的期待”。她认为，九个月下来，国民党的士气已大为高昂。

去年11月上任后，郑丽文立即重拾被国民党淡化、在台湾舆论中被污名化的“九二共识”，誓言开创百年两岸和平，振臂疾呼要带领全党“从羊群变成狮群”，为暮气沉沉的国民党注入新气象。

郑丽文的不少支持者肯定她似孙中山，具有引领民意风潮之能，无惧外界流言，有责任、有担当，要让国民党回到孙中山创党时的核心使命——复兴中华民族。

希望重塑国民党党魂

郑丽文则自兼为革命实践研究院长，亲自到基层授课以强化论述能力。

她说：“长期以来很多人都认为国民党的问题在于缺乏核心价值、缺乏中心思想，没有很强而有力的论述能力，这也是国民党党员选择我担任主席的原因。”

郑丽文希望重塑国民党党魂，重新赋予它时代的价值，尤其是符合当下年轻人的期待。“参与政治活动一定要有热情，他们一个一个都是我的分身，去宣扬、辩护国民党的主张跟理念。”

党内有路线之争

然而，郑丽文的强势主导与直率作风，也直接冲击这个百年老党讲究“伦理辈分”与“派系协商”的政治文化。

对于党内部分元老不挺她、美方决策圈对她有保留、社会“疑中”氛围不利争取选票，郑丽文都不以为意，直言“民众会看你遇到压力，会不会像过去国民党的政治人物一样退缩、转弯”。

谈到赴美和上任以来的种种党内外压力，郑丽文没有点名批评回击，也不抱怨，只说“我们是逆风而行，但我没有一点胆怯、退让与焦虑”。

郑丽文上任后着力起用新人，部分前朝老臣被投闲置散。但一个党要壮大，老干新枝缺一不可，若只顾汰旧换新，可能增加阻力，新人也未必能立即胜任。

在面对中美关系时，党内有一批人主张应与美国维护好关系，但另一批人则侧重与北京的关系，两派在台湾应更向哪一方倾斜上出现分歧。

郑丽文想在侧重大陆的同时，不与美国决裂，但这条钢索并不好走。她说，自己是理想主义者，但绝非空想主义者，推行政策一定会建立在现实的基础上。她用九个月证明了第一步可行，接下来的路处处逆风，但她仍坚定往前走。

采访侧记：非典型党主席无惧争议继续直率

上任九个月多，身为台湾最大在野党主席的郑丽文始终以直率、敢言的鲜明风格受到关注，从不避讳表达自己的立场。

这种不加修饰的性格，在采访开始前就表露无遗。

台北酷暑，她一坐下便说自己“很怕热”，助理称冷气已调至19度。她向我们解释，国民党中央党部的冷气老旧，制冷没那么快。随即又问：“我可以跷脚吗？这样比较舒服——虽然姿势不健康，脊椎会侧弯。”说完便自顾自地笑了，坦然得没有半点遮掩。

助理随后递来小风扇。“我先凉快一下哦，不好意思。”她吹了几秒，便正色说道：“好，开始。”没有太多寒暄，采访很快进入正题。回答问题时，她几乎不假思索，语速明快，开口便是一长串论述，鲜少停顿。

访谈过程中，郑丽文对两岸关系和台美关系侃侃而谈，自信十足；谈及有上万名新党员，从16岁的青少年到80岁老翁都因她才加入国民党，她的语调明显提高，难掩兴奋。

唯被询及年底九合一选举结果若不如预期，是否会请辞负责时，她神色一暗，略降声调说：“虽然在嘉义市和彰化县等部分县市有些问题，大家也有些焦虑，我还是很有信心，最后应该可以交出一个大家都能够满意的成绩单。”

中国国民党主席郑丽文（左二）8月14日前往彰化，出席“彰化市提名同志介绍会”，为国民党提名彰化县长参选人魏平政（右二）助选。站在两侧的分别是国民党彰化市长候选人陈文宾（左一）和彰化县议员陈荣妹。（国民党提供）

郑丽文的直率敢言经常引发争议，上任以来，发言屡被外界扩大解读，包括她可能会参加2028年总统选举。访谈尾声，我们问她如何看待自己这项特质，她没有一丝犹豫地笑说：“我还是会继续直率下去。”

她强调，“做为党主席，我的任务就是提名最强的候选人，团结所有在野力量，维系蓝白合”，国民党一定要建立制度，不会内定人选，更不会为个人量身定做。“如果我做好这个事情，然后媒体就把它解读成我要去选总统，那是过度解读了。”

说好的采访时间一到，郑丽文起身说：“抱歉！临时有急事必须处理。”语毕，便风风火火离开，助理也拎着那支小电风扇，紧跟而去。