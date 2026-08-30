中国足球协会星期六（8月29日）在社交媒体发布声明称，不续约U–23国家男足、亚运会男足主教练安东尼奥的传言为虚假消息，并指网传双方“不再续约、更换教练、阶段性用人”等内容均为恶意猜测。

中国足球协会在官方微博发布声明称，近期网上有关中国足协不与安东尼奥续约的传言均为虚假消息。安东尼奥和奥运适龄球员目前正在全力以赴备战爱知名古屋亚运会，中国足协目前尚未启动组建为参加洛杉矶奥运会预选赛而设立的中国国奥队。

声明称，协会充分肯定安东尼奥团队长期深耕中国国字号梯队、稳步提升队伍实力，今年率领U23国家男足夺得亚洲杯亚军、实现历史性突破的贡献。

中国足协辟谣说，目前与安东尼奥团队沟通顺畅、合作良好。网传双方“不再续约、更换教练、阶段性用人”等内容均为恶意猜测，与实际情况不符。

中国足协也在声明中称，根据协会“大国家队体系建设”要求，在尊重个人意愿的前提下，那些带队成绩达到预期、管理到位、专家评估和大众评价较好的中外教练团队，在结束阶段性执教任务后，有机会转任执教其他国字号队伍。

声明还提到，中国足协将在爱知名古屋亚运会结束后即刻启动组建国奥队，为备战2028年洛杉矶奥运会预选赛早做准备。

据新华社报道，安东尼奥第一次到中国执教是2018年，他当时担任了2003年和2004年出生球员组成的中国国青队主教练。随后，他带领这支中国队在2023年U20亚洲杯中时隔九年再次晋级八强，并在四分之一决赛与韩国队鏖战至加时惜败。

合同结束短暂离开后，安东尼奥在2024年经过竞聘回到中国。