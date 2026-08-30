中共政治局常委、中央党校（国家行政学院）校长（院长）蔡奇星期六（8月29日）出席中央党校（国家行政学院）秋季学期开学典礼时说，要正确认识把握当前形势和任务，自觉站在全局高度想问题、办事情，并称要正确看待当前经济形势，强信心、稳预期，统筹好发展和安全。

据新华社报道，中央党校（国家行政学院）星期六举行2026年秋季学期开学典礼，蔡奇出席并讲话。中共政治局委员、中央组织部部长石泰峰也出席开学典礼。

蔡奇说，要全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平党建思想，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，努力成为堪当民族复兴重任的高素质干部。

蔡奇称，学习贯彻习近平党建思想是当前和今后一个时期全党一项重要政治任务，党校学员要原原本本学、抓住根本学、联系实际学、持续跟进学，深入学习领悟这一思想形成和发展的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑，深刻理解和把握其重大意义、精髓要义、实践要求，做到知其然又知其所以然。

蔡奇提到，要自觉将学习成效体现到履行管党治党责任的实际行动上，以更高标准更实举措落实党中央关于全面从严治党的决策部署。要带头做到忠诚干净担当，以党章党规党纪为标尺立身立行，勤政务实、奋发有为。要树立和践行正确政绩观，真正做到为人民出政绩、以实干出政绩。

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蔡奇说，要正确认识把握当前形势和任务，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，自觉站在全局高度想问题、办事情。中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化，要坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

蔡奇也表示，正确看待百年变局加速演进带来的机遇和挑战，增强准确识变、科学应变、主动求变的能力，集中精力办好自己的事。正确看待当前经济形势，强信心、稳预期，统筹好发展和安全，实现“十五五”（2026年至2030年）良好开局。要提高政治能力，树立战略思维，增强全局意识，因时而动、顺势而为、科学决策、正确履职，以扎实有力举措推动经济社会高质量发展。