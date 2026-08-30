中国西藏吉隆县“8·26”泥石流灾害已造成16人遇难、546人失联，其中261名失联者为外籍人员，来自23个国家。

据央视新闻报道，西藏吉隆县“8·26”泥石流灾害新闻发布会星期天（8月30日）在吉隆镇举行。会上通报，截至星期六（29日）傍晚6时，灾害已造成16人遇难、546人失联。

发布会开始时，全体人员起立，向泥石流灾害遇难人员默哀。

经外事、公安、文旅、应急等多部门联合开展全域拉网排查和线索溯源比对，目前已排查出261名失联外籍人员，来自23个国家。其中，尼泊尔104人、印度49人、拉脱维亚33人、美国18人、英国15人、加拿大和澳大利亚各6人、南非4人、马来西亚、德国和俄罗斯各3人、爱尔兰、爱沙尼亚、法国、荷兰和新西兰各2人，哈萨克斯坦、芬兰、立陶宛、葡萄牙、乌克兰、西班牙和匈牙利各1人。中方已向有关国家驻华使领馆通报相关情况。

经过多轮全域摸排、点位清查和口岸逐人核查，目前吉隆县已无外籍游客滞留。

据分析，制约此次灾害处置最突出的风险，就是位于国门核心区域上方的堰塞体。该堰塞体已经溢流泄洪，目前总体情况稳定，发生整体溃决的可能性较小。

发布会介绍，灾害发生后，西藏先后启动自治区自然灾害一级应急响应和一级救助应急响应，并成立吉隆县“8·26”泥石流灾害应急救援指挥部和前方指挥部。

在资金支持方面，中国财政部、应急管理部紧急拨付1.2亿元（人民币，下同，约2300万新元），国家发改委另安排1亿元，支持抢险救灾和灾后应急恢复工作。

目前，政府已组织中国解放军、武警、消防救援队、边防、公安以及中国安能等各方救援力量共2141人，调派269辆救援车辆和3922套救援装备投入一线搜救。救援力量正通过水、陆、空三路挺进受灾核心区。

尼泊尔与中国西藏接壤地区星期三（8月26日）发生毁灭性泥石流。截至目前，灾害已造成两国合计近700人遇难、超过3000人失联。