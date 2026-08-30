中国西藏吉隆县泥石流灾害原因已查明。调查显示，尼泊尔境内一处冰川发生冰岩崩后，高位快速坠落并冲刷山体，形成巨型泥石流；从冰岩崩发生到冲击吉隆口岸，全程仅约六至七分钟。

综合新华社和央视新闻报道，西藏自治区人民政府新闻办公室星期天（8月30日）召开新闻发布会通报，中科院成都山地所冰冻圈应急减灾团队通过分析遥感监测数据和现场回传资料，并结合实地踏勘走访认为，北京时间8月26日上午10时52分左右，尼泊尔境内蓝塘里壤峰南坡一条冰川在海拔约5200米处断裂并发生冰岩崩。

冰岩体随后从高位快速坠落至海拔约4000米处，冲刷山体形成巨型泥石流，高速冲击约22公里后直达海拔1800米左右的中国吉隆口岸，导致该区域约0.7平方公里、27处建筑及相应附属设施被夷为平地。

发布会介绍，这次灾害是气候变暖长期作用下冰川失稳所致，灾害暴发突然、洪峰流量大、运动速度快、破坏性强和影响范围广，这也是青藏高原及周边地区冰冻圈灾害呈现的全新显著特征。

监测显示，此次冰岩崩从发生到泥石流冲击吉隆口岸，仅用了约六至七分钟。

发布会上通报，截至星期六（29日）傍晚6时，这场毁灭性灾难已造成16人遇难、546人失联，其中261名失联者为外籍人员，来自23个国家。