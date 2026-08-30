美国军事媒体报道，中国正加快扩建新疆一处神秘试飞基地，用于测试下一代作战飞机。基地近期新建多座大型机库等设施，被认为可能为包括轰-20隐形轰炸机在内的新型航空器测试做准备。

美国军事媒体《战区》（The War Zone）星期五（8月28日）报道，行星实验室（Planet Labs）8月27日拍摄的卫星图像显示，这座位于新疆、靠近罗布泊核试验基地的空军基地，今年以来正进行大规模扩建。

在主跑道南端，一条与跑道平行的新滑行道正加紧施工，并将连接中央停机坪和主机库。这条接近完工的滑行道建成后，可减少飞机沿跑道反向滑行的需要，从而提高机场运作效率和同时保障多架飞机起降的能力。

地理情报研究人员西蒙（Damien Symon）指出，尤其值得关注的是基地南部正在兴建的数座大型机库，每座面积约80米乘40米。

其中三座机库集中建在南侧停机坪，另一座位于更南面的区域，尺寸有所不同。报道称，这些机库可直接连接新建滑行道，规模足以容纳解放军现役各种战术和战略飞机。

报道称，最新建设的设施可能并非服务于现役机型，而是为尺寸更大、尚处测试或研发阶段的新型航空器做准备。

《战区》认为，考虑到基地位置偏远以及轰-20项目高度敏感，这一基地可能是这款隐身轰炸机的理想测试地点，新建大型机库也不排除是在为其进驻做准备。但目前没有证据显示轰-20将在此测试或进驻。

报道称，这座基地近年来持续扩建。2023年，主要停机坪大幅扩大，并新增一座大型机库；2025年，停机坪两侧又陆续增建针对战术固定翼飞机的机库。从2025年5月开始，基地建设速度进一步加快。

《战区》去年曾通过卫星图像发现，被外界称为中国两款第六代战斗机设计的歼-36和J-XDS先后出现在这座基地。这两款飞机分别来自成都和沈阳的研制体系，却远离各自厂商所在地机场，显示该基地正承担越来越重要的新型飞机试飞任务。