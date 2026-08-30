中国学者撰文指出，人工智能（AI）在翻译中国政治外交术语时，可能因为忽略文化语境造成误读，甚至引发“中国阴谋论”联想。AI时代仍须发挥人工译者作用，根据语境、受众和传播目的对译文进行把关。

西安翻译学院英文学院教授李燕星期三（8月26日）在《中国社会科学报》撰文说，随着生成式AI深度参与翻译工作，翻译的价值已远远超越语言转换本身，成为提升国家话语权、促进国际传播的重要手段。AI时代的翻译能力，也已成为衡量国家文化软实力和参与全球治理能力的重要指标。

李燕认为，AI时代的译者首先要提升“文化解码能力”，能够识别和解释特定文化符号、隐喻、历史典故和意识形态内涵，避免机械直译造成文化隔阂。

她以中国特色政治外交术语“韬光养晦”为例。这一说法自上世纪90年代以来，常被用来概括邓小平时期保持低调、避免对抗，并优先推动国内稳定和发展的外交方针。

李燕没有说明使用的是哪款AI模型，但举例称，AI曾将“韬光养晦”直译为“hide brightness, nourish obscurity”（隐藏光芒、滋养晦暗）。她指出，如果直接采用这一译文，可能引发外界对“中国阴谋论”的联想。

她认为，若将“韬光养晦”改译为“maintain humility while building strength”（保持谦逊，同时增强实力），则更能体现中国所强调的和平发展与积极作为的外交原则。

李燕也以“摸着石头过河”为例，说明翻译未必需要保留中文原有意象。她认为，这一中国特色经济学术语若译为“exploratory reform with incremental steps”（以渐进方式探索改革），舍弃“摸石头过河”的意象，直接提炼其政治经济内涵，反而更符合外国受众的认知框架。

她指出，译者还应具备批判性思维，对AI输出中可能出现的文化误植、逻辑断裂和价值偏见保持审慎，避免因追求效率而过度依赖AI。

在此基础上，译者还须培养“创造性叙事能力”，根据不同语境、受众和传播目的，对AI生成的译文进一步优化，实现人工译者与AI协同。

李燕认为，AI正在重塑翻译能力的构成。翻译已从单一语言技能，逐渐转变为融合人机协同、技术素养、跨文化适应和创新思维的综合能力。这不仅关系译者个人竞争力，也关系中国国家翻译能力建设和对外话语体系构建。

香港《南华早报》指出，中国政府部门和学术界正日益重视政治口号及具有特定文化背景概念的对外翻译，将此视为国际叙事和舆论竞争的一部分。李燕上述文章也是国家社科基金西部项目的一项阶段性成果。

美国智库兰德公司去年10月发布的一份报告指出，一些具有影响力的中国问题专家虽精通中文，论述也大量引用中文资料，但在翻译和解读北京政治术语时，仍可能采用比中文原意更具“鹰派”色彩的英文表达，从而造成理解偏差。