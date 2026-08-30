台湾外交部明年度的单位预算案出炉，共编列434亿1344万余元（新台币，下同，约17.25亿新元）。其中，10亿元在非洲国家斯威士兰（台湾称史瓦帝尼）设立台湾产业园区。

综合《中国时报》和《联合报》报道，台湾外交部2027年度单位预算案出炉，共编列434亿1344万余元，较2026年度增加38亿4547万元，增幅约9.7%。其中，提供台湾总统赖清德等府院高层出访的预算为3亿7257万元，较于去年增加2767万元。

在委办事项方面，委托办理亚非拉美等驻外技术团及专案计划从5亿元暴增一倍至10亿元；台湾在巴拉圭的台巴工业区所需的营运费用及诉讼等律师费用，从6761万元暴增至4亿7450万元。同时，耗资10亿元在斯威士兰设立台湾产业园区。

相关预算书也揭露，外交支出机密预算部分，2027年度编列24亿3240万元，较2026年度增加6亿7359万元，增幅达38.3％。不过，因属机密预算，预算书未进一步揭露相关支出的具体用途。

斯威士兰是台湾在非洲唯一的邦交国。

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赖清德原定4月下旬出访斯威士兰的行程，曾一度因专机拟途经的非洲三国无预警取消飞航许可而受阻。不过，他后来在斯威士兰政府帮助下，以高度保密的方式在5月2日飞抵斯威士兰。

今年5月1日起，中国大陆对53个建交非洲国家实施零关税待遇，未与北京建交的斯威士兰被排除在外。