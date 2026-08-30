尼泊尔发生严重泥石流和洪灾后，中国驻尼泊尔大使馆协调尼方动用直升机，已成功搜救和转运94名中方人员。

据中国驻尼泊尔大使馆星期天（8月30日）消息，灾害发生后，使馆立即启动突发安全事件应急机制，第一时间联系灾区中资企业及其他中国人员，核实安全状况，指导企业做好人员安置和安抚工作，并派出工作组赶赴灾区协调救援。

使馆说，中方积极协调尼方动用直升机，加紧搜救和转运中国被困人员。目前，已成功协调尼方搜救并转运94名中方人员。

另据央视新闻报道，当地时间8月30日，中国向尼泊尔提供的首批救灾物资运抵加德满都，四名中国隧道救援专家也随机抵达。

首批援助物资包括帐篷、毛毯、睡袋、压缩干粮和急救包等紧缺生活及医疗应急物资。物资运抵后将尽快分发至灾区一线，用于保障受灾民众基本生活和应急医疗需求。

据尼泊尔国家减少灾害风险管理局公布的数据，截至当地时间29日傍晚6时30分，尼泊尔北部26日发生的泥石流灾害已造成675人死亡，另有2498人失联。

中国外长王毅星期六（29日）晚与尼泊尔外长希西尔通电话，称中国对尼泊尔的一揽子援助正在落实，并已分享灾区影像、卫星和水文数据等重要信息。