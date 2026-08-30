台湾在野的国民党和民众党在新竹县竹北市的选举整合宣告破局，外界担忧这一争议可能冲击其他县市的“蓝白合”，但民众党主席黄国昌表示，其他地区合作目前仍然顺利，民众党作出的承诺不会改变。

综合台湾《联合报》《自由时报》和公视新闻网报道，国民党和民众党原先协调，由民众党支持国民党的新竹县长参选人徐欣莹，竹北市长则由民众党推派人选，两党为此展开密集协商。

不过，黄国昌转述，他星期三（8月26日）晚与郑丽文讨论竹北市长选举时，郑丽文表示“无法处理”。民众党星期五（28日）随即宣布，邱臣远将参选竹北市长到底，协调数月的竹北“蓝白合”宣告破局。

黄国昌在记者会上批评郑丽文和徐欣莹未信守“县长挺蓝、竹北市长让白”的承诺，并称民众党接下来将走自己的路。

郑丽文则回应称，竹北选情具有高度特殊性，地方经营、民意结构及整体布局，都有必须审慎考量的因素，因此在人选安排上，双方确实存在不同评估，但这并不改变彼此共同努力、追求合作的初衷。

但徐欣莹随后喊话“莫忘合作初衷，相忍顾大局”，再度引发民众党不满。

民众党竹北市长参选人邱臣远回应说：“以参选人的角度来讲，这个过程如人饮水，冷暖自知，我不晓得这个大局是谁的大局。”民众党创党主席柯文哲也说：“为什么是民众党自己要忍，而不是国民党？”

国民党竹北市长参选人吴旭智则说，郑丽文和徐欣莹所说的“大局”，应是蓝白未来长期合作的默契。

随着竹北市长选战呈现三足鼎立态势，邱臣远警告，竹北选情可能出现“情绪外溢”，不仅冲击新竹县长选举，还可能“一尸五命”，影响其他县市的蓝白合作。

柯文哲也坦言，这不可能只冲击新竹选情，甚至可能蔓延到宜兰、新北等蓝白合作选区。

不过，国民党新北市长参选人李四川表示，他与黄国昌几乎每个月都保持密切联系，双方沟通良好，新北市的蓝白合作“绝对不会改变”。

黄国昌星期六（29日）进一步降温说，部分说法“有些过度评论”，目前民众党与国民党在其他县市的合作都很顺利，也没有出现问题，“新竹县跟竹北市的事情，就留在新竹县跟竹北市”。

但据报道，民众党支持者间已传出“有白投白、没白不投”的声音。在彰化县，民众党县党部星期六则抛出参选县长的可能性，有意推派党部副主委赖银柱出战，希望借此拉抬基层候选人，并扩大第三势力影响力。