最新人口推估显示，台湾总人口将在2045年跌破2000万。国民党立委警告，少子化已成为台湾迫切的人口与国安危机，并呼吁赖清德政府尽快召开国是会议，跨党派研商对策。

据台湾国发会星期五（8月28日）公布的2026年至2075年人口推估，受少子化和高龄化影响，台湾总人口未来50年将持续萎缩，预计2045年跌破2000万，到2075年进一步减至1215万，较2026年减少约48%。

台湾《联合报》报道，国民党立法院党团首席副书记长许宇甄星期六（29日）说，人口快速萎缩已经成为台湾最迫切的国安危机之一，但赖政府仍沉迷于撒钱、口号和政治攻防，未能真正解决年轻人不敢生育的问题。

许宇甄说，许多夫妻每天都在计算房租、房贷、奶粉钱和托育费，连自己能否拥有安稳生活都充满焦虑，更遑论生儿育女。她警告，人口减少的冲击已经迫在眉睫，“今天少一个孩子，20年后就少一个劳动人口”。

国民党立委李彦秀则呼吁赖政府尽快召开国是会议，跨党派讨论人口危机。

李彦秀说，台湾今年新生儿人数恐跌破10万，过去八年政府投入近6000亿元（新台币，239亿新元）应对少子化，但总和生育率仍降至约0.7。台湾少子化问题已升级为严重的国安危机，政府应尽速召开国是会议，提出更全面的应对方案。

民进党立法院党团副干事长陈培瑜说，少子女化当然是台湾非常严肃的课题，但她认为年轻人最不想看到的，就是有人把年轻人的焦虑拿来当政党攻防的工具。国民党如果真的认为这是国安危机，就应该一起面对年轻世代真正担心的是什么。

她强调，年轻人需要的不是政治恐吓，也不是一个被国民党弄的混乱不堪的立法院，只会制造冲突，胡乱立法。