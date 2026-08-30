在消费需求疲软、地缘政治冲突加剧等多重压力下，中国家电企业美的集团今年上半年营收和利润仍实现增长。

综合澎湃新闻和经济参考网报道，美的集团星期五（8月28日）发布2026年中期业绩报告。期内，公司实现营业总收入2610.5亿元（人民币，下同，约495亿新元），同比增长3.5%；归属于上市公司股东的净利润264.5亿元，同比增长1.7%。

不过，美的上半年扣非归母净利润同比下降25.31%，至195.95亿元。

美的在半年报中指出，尽管“以旧换新”补贴政策仍在持续，但受刺激效应递减和高基数影响，国内家电市场需求明显承压。海外市场则受到地缘政治冲突、汇率波动和贸易保护主义影响，经营环境持续面临挑战；与此同时，铜、塑料等原材料价格进一步上涨，也推高了家电供应链成本。

在行业整体承压的情况下，美的主要业务板块多数仍实现增长。其中，智能家居业务上半年营收1743亿元，同比增长4.27%；商业及工业解决方案营收667亿元，同比增长3.3%。

细分来看，楼宇科技营收216亿元，同比增长10.84%；机器人与自动化业务营收166亿元，同比增长10.27%；工业技术业务营收则为131亿元，同比下降12.72%。

分地区看，美的中国国内市场营收1469亿元，同比增长2.07%；海外市场营收1131亿元，同比增长5.54%，增速高于国内市场。

海外市场方面，美的部分产品表现亮眼。今年夏季，美的PortaSplit移动分体空调在欧洲市场热销，上半年销量和销售额同比增幅均超过200%。

相比之下，中国另外两大家电企业格力电器和海尔智家今年上半年业绩均出现下滑。格力电器上半年实现营业收入893.98亿元，同比下降8.15%；归母净利润132.78亿元，同比下降7.87%。

海尔智家同期实现营业收入1521.15亿元，同比下降2.80%；归母净利润103.16亿元，同比下降14.27%。

截至8月28日收盘，美的集团股价报86.23元，上涨0.06%，总市值约6578亿元。