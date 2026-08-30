加拿大专为香港居民推出的永久居留政策、俗称“救生艇计划”，确定将在8月31日届满后停止接受新申请，不再延长。

加拿大移民、难民及公民部当地时间星期五（8月28日）发表声明说，加拿大与香港人民站在一起，并支持他们的人权与自由。为此，加拿大于2021年推出针对香港居民的永久居留途径，让符合资格、近期曾在加拿大接受教育或拥有工作经验的香港居民，有额外机会取得永久居民身份。

声明指出，按照此前公布的安排，这些临时移民途径将在2026年8月31日后停止接受新申请，但加拿大政府将继续处理在截止日期或之前收到的申请。

截至今年6月30日，加拿大移民、难民及公民部共收到约3万315份相关申请，涉及4万8560人。其中，超过8600份申请获批，涉及1万3485人；约1万3370人已经取得加拿大永久居民身份。

声明指出，已经申请上述永久居留途径的人士，仍可根据一项2024年5月生效的公共政策，申请开放式工作许可证，以便在永久居留申请审理期间继续在加拿大居住和工作。这项措施将持续至2029年5月。

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加拿大政府没有说明“救生艇计划”不再延长的具体原因。加拿大近年来围绕移民规模的争议升温，政府也逐步收紧部分移民政策。

在“救生艇计划”下，香港居民可通过两个途径申请加拿大永久居留身份。其中“Stream A”为留学移民途径，申请人须在递交申请前三年内，从加拿大指定高等教育机构毕业，取得符合条件的文凭、学位或研究生文凭及证书。

“Stream B”则为工作移民途径，申请人须在递交申请前三年内，在加拿大累积至少1560小时的合资格有薪工作，并曾持有工作许可证至少一年。