台湾新竹县竹北市长选举“蓝白合”破局后，民众党创党主席柯文哲和现任主席黄国昌星期天（8月30日）在台中出席活动时，双双呼吁国民党尽快善后。

综合台湾《联合报》《中国时报》和公视新闻网报道，柯文哲和黄国昌被问及竹北市长及彰化县长选举的蓝白合作问题时强调，民众党已经作出的承诺都会信守。

柯文哲说，黄国昌与国民党主席郑丽文应该尽快谈一谈，因为群众情绪不是政党领袖“说转弯就转弯”，“不是派个发言人讲一讲就可以混过去”，“该善后的赶快出来善后”。

黄国昌则说，竹北“蓝白合”破局后，他至今尚未收到郑丽文或国民党中央的联系，反而是新竹县长杨文科透过他人表达对事件的忧虑和关切。

他称，许多人都认为国民党中央必须严肃看待此事，因为信任是一点一点累积起来的，非常不容易，“为了一棵树烧掉一片森林”，他至今仍无法理解究竟是为了什么。

被问及民众党是否布局彰化县长选举时，黄国昌强调，民众党目前没有在彰化推出县长参选人的打算或计划，但也提醒国民党，恐怕必须好好处理目前彰化面临的整合问题。

国民党和民众党此前协调，由民众党支持国民党新竹县长参选人徐欣莹，竹北市长则由民众党推派人选。但黄国昌转述，郑丽文最后表示“无法处理”竹北市长选举。民众党星期五（28日）随即宣布，邱臣远将参选到底，竹北“蓝白合”正式破局。

《自由时报》分析，竹北市和竹东镇是新竹县两大票仓，合计占全县近六成选票。其中，竹北聚集大量年轻、高学历人口和科技业从业者，市长选情势必牵动县长选战。地方政坛人士认为，竹北“蓝白合”破局后，可能分别影响国民党县长参选人徐欣莹和民进党县长参选人郑朝方的选情，并进一步产生政治连锁效应。

同场出席活动的国民党籍台中市长卢秀燕则强调，团结合作并不是一条容易走的路，但仍要坚定走下去，“合则两利，分则两败”。