（香港讯）随着地缘冲突日益凸显国际航运通道的脆弱性，中国和俄罗斯据报正考虑开发额尔齐斯河，把这条跨越中哈俄三国的大河，打造为连接中国内陆与北冰洋的货运通道。

据香港《南华早报》报道，额尔齐斯河全长4248公里，发源于中国新疆，流经哈萨克斯坦后进入俄罗斯，与鄂毕河汇合，最终注入北冰洋。

若航道得以开发，新疆等内陆地区将可经河运连接北极。观察人士认为，与马六甲海峡和白令海峡等海上咽喉相比，这条内陆水路有望降低西方海军封锁、外国海岸警卫队监视和美国制裁的风险。

过去，由于北冰洋大部分时间被厚冰覆盖，经由北极的北方海航道难以开展大规模商业航运。但随着全球变暖导致海冰减少，这条航线逐渐变得更具可行性。

上海国际问题研究院资深研究员赵隆说，俄乌战争和霍尔木兹海峡危机也凸显寻找替代航道的必要性。

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北方海航道还具有时间优势。从宁波港前往英国费利克斯托港，经北方海航道约需20天，取道苏伊士运河则约需40天。

目前中国进入北方海航道仍须经过白令海峡。这条狭窄的海上通道位于俄罗斯楚科奇半岛与美国阿拉斯加苏厄德半岛之间，是连接北冰洋与太平洋的唯一海上通道，最窄处仅约85公里。一旦地缘政治局势恶化、美国从阿拉斯加方向实施封锁，白令海峡可能成为限制中国进入北极的战略咽喉。

赵隆认为，如果白令海峡因自然、政治或安全因素被完全封锁、无法通航，就有必要准备一条备用路线。

不过，开发额尔齐斯河也面临现实障碍。西伯利亚严寒会使部分河道每年结冰长达半年，商业航运窗口有限；若要形成规模，还须进一步完善从中国沿海地区通往新疆，并与河运体系衔接的物流基础设施。

此外，项目还涉及中俄哈三国利益协调。挪威北极大学教授朗泰涅指出，哈萨克斯坦近年来积极拓展与中国及里海地区国家的关系，但俄罗斯仍希望维持其作为中亚传统安全保障者的角色。

俄罗斯远东联邦大学教授卢金认为，要把额尔齐斯河改造成大型国际航道，需要巨额投资和更高程度的政治互信，而中国是否愿意为一个主要位于俄罗斯和哈萨克斯坦境内的项目投入巨资，仍是关键问题。