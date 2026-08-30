中国国家主席习近平抵达比什凯克，准备出席上海合作组织峰会，并对吉尔吉斯斯坦进行国事访问。他表示，访问期间将同吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

据新华社报道，习近平当地时间星期天（8月30日）下午乘专机抵达比什凯克，应扎帕罗夫邀请，出席2026年上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦进行国事访问。

习近平和夫人彭丽媛抵达比什凯克玛纳斯国际机场时，扎帕罗夫夫妇到场迎接。扎帕罗夫向彭丽媛献花，礼兵分列红毯两侧致敬。两国元首夫妇随后观看当地传统乐器弹唱，以及猎鹰、猎犬、传统武士方阵、马队和毡房等文化展示，当地青少年还演唱中国歌曲。

习近平在机场发表书面讲话说，这是他时隔七年再次对吉尔吉斯共和国进行国事访问，也是第三次到访吉尔吉斯斯坦。

他说，中吉传统友好源远流长。建交34年来，两国关系历经国际风云变幻考验，始终保持健康稳定发展，达到新时代全面战略伙伴关系的高水平。

习近平指出，近年来中吉合作进入快速发展的“黄金期”，双边贸易额和人员往来再创新高，中吉乌铁路等重大项目顺利推进，互利合作成果持续惠及两国人民。

他说，访问期间将同扎帕罗夫就中吉关系、各领域合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，为构建中吉命运共同体擘画新蓝图。

习近平也表示，期待出席上海合作组织比什凯克峰会，同各方总结上合组织25年发展经验，共商合作大计、共创组织未来，推动上合组织不断取得新发展。