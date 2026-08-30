（南昌综合讯）中国媒体引述消息人士报道，任上落马的中共江西省委副书记、江西省长叶建春家族涉足当地稀土生意。江西是中国重要的稀土产区。

中国纪检部门上星期四（8月27日）通报，61岁的叶建春涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。他被官宣落马三天前仍正常出席活动。

《经济观察报》上星期五（28日）引述数名知情人士称，叶建春是上星期二（25日）晚间在江西赣州瑞金被调查人员带走。据悉，他原定隔天在瑞金出席会议并发言，但相关行程未能进行。

报道也引述江西政界人士披露，叶建春2021年2月从水利部副部长调任江西省委副书记后，其家族染指稀土生意，江西政商界对此颇多微词。据悉，叶建春妻子也被纪检部门带走。但这篇报道已被删除，相关细节未获官方证实。

江西是中国稀土储量最多的省份之一，战略价值较高的重稀土矿储量约占全国三分之二。央企中国稀土集团总部就设在江西景德镇。

另据《江西日报》报道，中共江西省政府党组上星期四晚召开扩大会议，表态坚决拥护查处叶建春的决定。

会议强调，全省中共党员干部要注重加强家庭家教家风建设，从严管好亲属和身边工作人员，坚决杜绝“裙带腐败”“衙内腐败”“家族式腐败”；要构建亲清政商关系，光明磊落同企业家交往，坚决防止被别有用心的人“围猎”，严防政商勾连腐败。