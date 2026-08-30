（西藏／加德满都综合讯）中国官方通报，中国与尼泊尔边境泥石流原因已查明，灾害源于尼泊尔境内冰川断裂导致冰岩崩，继而冲刷山体并形成巨型泥石流。截至星期天（8月30日），灾害已致797人死亡，超过3000人失踪。

中国西藏自治区政府新闻办公室星期天举行新闻发布会，通报泥石流灾害的调查和援救情况。

据新华社报道，中国科学院成都山地灾害与环境研究所研究员苏鹏程指出，遥感监测和实地踏勘结果显示，这次灾害源头发生在中国和尼泊尔界河流域尼泊尔一侧。他解释，尼泊尔蓝塘里壤峰北坡一条冰川，星期三（26日）在海拔约5200米处断裂并发生冰岩崩，高位快速坠落至4000米左右，继而冲刷山体并形成巨型泥石流。

泥石流冲击约22公里后，抵达海拔1800米的西藏吉隆县口岸，把27处建筑和设施夷为平地。冰岩崩从发生到冲击吉隆口岸，过程仅六到七分钟。

苏鹏程指出，这次灾害是气候变暖长期作用下冰川失稳所致，“灾害暴发突然、洪峰流量大、运行速度快、破坏性强、影响范围广，这也是青藏高原及周边地区冰冻圈灾害呈现的全新显著特征”。

截至星期六（29日）傍晚，中国官方通报16人死亡、546人失踪。失踪者包括23个国家的261名外籍人员，包括尼泊尔（104人）、印度（49人）、拉脱维亚（33人）、美国（18人）和英国（15人）。

尼泊尔官方星期天则通报781人死亡，2502人失踪，失踪者包括592名外国人。两国合计至少797人死亡、3048人失踪。

中国施工人员星期六（8月29日）在西藏吉隆县抢修受灾道路，在沿线放置铁笼并填满石块等填充物，以阻挡落石等异物冲击路面。（新华社）

过去几天，灾区救援工作困难重重，由于堰塞湖存在溃堤并再次引发泥石流的风险，搜救行动一度暂停。

中国应急管理部星期天通报，西藏普热普强藏布堰塞湖下游处的山体发生滑坡，形成新的堰塞湖，当局为此将附近的救援人员转移至安全位置。不过，中国水利部同日稍后通报，堰塞湖已基本排空，河道恢复过流状态。

尼泊尔百多名工人受困水电站隧道

在尼泊尔，救灾工作也在暴雨和河水不断上涨的危险环境中持续进行。尼泊尔国家减灾风险管理署通报，自星期三泥石流冲毁水电站隧道以来，已有933名水电站工人失联。

尼泊尔努瓦科特县遭遇致命泥石流后，民众星期天（8日30日）尝试跨越残垣断壁，爬进受损的房屋。（路透社）

政府说，星期天仍有100多名工人受困多个水电站隧道内，救援重点集中在喜马拉雅山谷的特里苏里3A和3B水电站。救援人员加大营救力度，陆军工程师在尝试进行爆破。

约90名军警人员组成的救援队星期六晚间破开被泥浆淹没的3A隧道上部，往里面注入空气并送入摄像头。隔天，救援人员又使用钻机、挖掘机、液压切割机等重型机械钻出四个孔，以便用绳索下降到洞里。

然而，救援队下降到洞口并呼喊里面的人时，没有得到回应。当局说，救援队接下来会进行爆破作业并扩大洞口，等进入隧道内的作业区，就能更清楚了解被困人员的实际状况。

尼泊尔达丁县（Dhading）一所中学遭遇山洪后，教室被厚厚的泥浆覆盖，一个遗留的水瓶陷在淤泥中。（法新社）

同时，尼泊尔当局已开始为遇难者遗体安排临时埋葬。外交部长拉伊解释，许多遗体已开始腐烂，为了保障公众健康，不得不这么做。

他强调，所有埋葬者的信息都得到仔细记录，临时埋葬工作遵循标准和公认程序；医疗队在埋葬前采集了每位遇难者的脱氧核糖核酸（DNA）样本，以便家属日后作比对，并允许在必要时验尸。

由于大量遗体难以安全存放，拉伊也呼吁国际社会提供1000台冷冻储存设备和DNA检测试剂盒。