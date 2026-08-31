美国财政部长贝森特星期天（8月30日）向路透社说，他将敦促二十国集团（G20）成员重新审视对华贸易条件，以缓解全球经济失衡，并向北京施压，推动中国经济减少对出口的依赖，转向更多依靠国内消费。

贝森特在G20财长和央行行长会议前接受采访时说，尽管美国对华双边贸易状况正在“迅速改善”，但中国当前的出口激增势头是不可持续的。

贝森特说：“全球无法承受中国高达1.2万亿美元（约1.54万亿新元）的贸易顺差。”他指出，中国经济相当疲弱，“他们正试图通过出口摆脱困境，也需要推动经济再平衡”。

贝森特说，美国通过征收高额关税，并全面禁止包括汽车在内的部分中国产品进口，将大量中国商品挡在美国市场之外，导致中国将出口转向其他地区，尤其是欧洲和拉丁美洲。

他称，其他国家接下来必须设法促使中国减少对出口的依赖，并提振长期疲弱的内需。

贝森特说：“世界其他国家将不得不重新审视对华贸易条件。”

中国贸易顺差额在2025年达1.2万亿美元，成为全球首个年度贸易顺差突破1万亿元的经济体。