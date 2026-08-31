中国驻美国大使谢锋在一场文化节活动致辞时说，今年是中美关系的“大年”，两国人民可携手将世界建设得更美好，发挥好民相亲、心相通的桥梁纽带作用，推动中美民间交往和人文交流走深走实。

据中国驻美大使馆官网消息，谢锋当地时间上星期六（8月29日）在第24届华盛顿中国文化节开幕式上致辞说，中国已对50个国家实施单方面免签，对包括美国在内的57个国家实施240小时过境免签。今年上半年，外国人入境中国达2291.4万人次，同比增长20.4%，其中免签入境占比高达77.7%。

他指出，中国的大门越开越大，中国的朋友越交越多。期待更多美国朋友来到中国、感受中国，做中美友好的亲历者、中国故事的传播者。

谢锋称，中美元首今年5月在北京举行历史性、标志性会晤，确立了“中美建设性战略稳定关系”的新定位。中国国家主席习近平指出，中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。他提出的“5年5万”倡议提前两年半实现目标，两国青年日益成为中美友好的生力军。

为此，谢锋相信，两国人民可携手把世界建设得更美好，发挥好民相亲、心相通的桥梁纽带作用，推动中美民间交往和人文交流走深走实，为两国关系新定位注入源源不断的民间力量。