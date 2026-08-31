美国总统特朗普不断加大对伊朗的经济施压力度，正考验上海合作组织的能力极限。中俄领导人多年来不断推动这个安全组织扩张，试图以此抗衡美国力量。

据彭博社报道，上海合作组织峰会星期一（8月31日）在吉尔吉斯斯坦开幕。自美国和以色列对伊朗开战以来，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京将首次与伊朗总统佩泽希齐扬同场。印度总理莫迪也将出席峰会，与会者还包括中亚国家、巴基斯坦和白罗斯的领导人。

中国全球化智库理事长王辉耀分析：“每年释放的信号都越来越清晰、越来越强烈，那就是一个新的安全集团正在形成。”他说，由美国主导的单极世界“已经不复存在”（is gone）。

不过，美国财政部长贝森特扬言，将发动“经济诺曼底登陆日”行动，采取措施惩罚伊朗及其支持者。正值上海合作组织成立25周年之际，德黑兰与特朗普的对抗，可能暴露这个组织无法协调一致采取行动的局限。尽管上合组织近年来大幅扩员，但成员国之间的竞争，使这个组织基本未能将其地缘政治雄心转化为在全球舞台上采取实际行动的机制。

这意味着，上合组织领导人在比什凯克峰会上，很可能只会向德黑兰表达象征性的声援。

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彭博社报道认为，习近平和普京都没有表现出准备在军事上支持伊朗的意愿，经济支持也相当有限。美国可能进一步实施制裁，则令这个试图挑战西方主导世界秩序的组织面临更大压力。

欧亚集团中国及东北亚高级分析师杰里米·陈（音译，Jeremy Chan）说：“我们可以预期，中方将按照一贯的宣传口径，在言辞上谴责美国……但北京也可能不愿让外界注意到，上合组织在维护成员国安全方面并未发挥多少作用。”

对习近平而言，上合组织峰会将开启未来数周密集的外交行程。他还将在吉尔吉斯斯坦进行国事访问，随后前往埃及。预计他将在9月中旬参加由莫迪在新德里主持的金砖国家峰会，普京也计划与会。之后，习近平将对美国进行国事访问，并按计划与特朗普举行峰会。

中国外交部发言人林剑早前称，习近平将在峰会上与各国领导人就“新形势下深化上合组织各领域合作以及当前重大国际和地区问题”深入交换意见。

另一方面，预计习近平和普京将在上合组织峰会期间举行会谈。自俄乌战争爆发四年半以来，两人已经会晤约10次。欧洲实施制裁后，俄罗斯在经济上对北京的依赖显著加深，这也帮助普京支撑俄罗斯的战争行动。

俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）引述克里姆林宫总统助理乌沙科夫（Yury Ushakov）透露，普京星期一将与习近平会谈，议题包括中俄“西伯利亚力量二号”天然气管道项目，双方将探讨敲定相关协议的可能性。

这将是习近平和普京今年第二次会面。今年5月，特朗普结束访华仅四天后，普京也到访中国，被外界视为中俄在“习特会”后相互确认并巩固战略关系之举。