中国快时尚巨头希音（Shein）的估值一度超过H&M和Zara母公司，行事低调的首席执行官许仰天身家也因此超过230亿美元（下同，约293亿新元）。但随着Shein上市规模缩水，许仰天的身家蒸发超过150亿美元。

据彭博社报道，短短四年间，随着Shein面对关税、政治审查以及日益激烈的竞争，许仰天的财富大幅缩水。Shein定于星期二（9月1日）在香港上市，上市估值仅为2022年1000亿美元估值的四分之一多一点。

根据彭博亿万富豪指数，按上市价格以及许仰天持有Shein 30%的股份计算，他的个人财富将降至约80亿美元。

许仰天的财富缩水超过150亿美元，也与Shein上市时机不佳有关。过去一年左右上市的中国消费品牌，起初受到投资者热捧，但随着一批人工智能（AI）企业相继上市，投资者的目光转向AI企业，并造就了一批新的亿万富豪。

墨尔本U Ethical Investors国际股票投资组合经理怀亚特谈到Shein首次公开募股（IPO）时说：“他们肯定错过了时机。”他说，如今对投资者而言，电商的吸引力不如AI。

尽管一些AI企业上市首日录得惊人涨幅，但香港IPO的整体表现不一。中国饮料制造商东鹏饮料和生猪养殖企业牧原食品上市募资规模均超过10亿美元，但两家公司股价目前都低于发行价。快速扩张的茶饮连锁品牌蜜雪集团，其创始人兄弟的财富自公司去年上市以来，也缩水超过五分之一。

在美国取消小额包裹进口关税豁免后，希音今年第一季度由上年同期的盈利3.95亿美元，转为亏损9900万美元，营收也出现下滑。

美国德拉瓦大学时尚与服装研究系教授卢胜说：“市场风向正在发生变化，而且对Shein不利，尤其是近几年。”他说，AI也让Shein的竞争对手拥有更公平的竞争环境，使它们能够更好、更迅速地迎合不断变化的消费者喜好。