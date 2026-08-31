台湾媒体报道，台湾国安局去年7月委托华盛顿公关公司，与美国白宫国家经济委员会主任哈塞特会面。

台湾《联合报》星期一（8月31日）引述美国司法部文件报道，一家名为ASG的美国公关公司代理亚太和平研究基金会和台国安局在华府经营政府关系，包括贸易事务咨商，并收费32万5000美元（41万3800新元）。

ASG自去年6月20日起开始接触白宫总统办公室顾问，并在7月8日成功安排台国安局长蔡明彦会晤哈塞特。ASG与台湾的合作时间，自去年4月7日开始，直至9月30日结束。

美国政府规定，凡是代表外国政府在美国境内进行政治游说，都必须依外国代理人登记法向司法部登记。

报道引述美方资料中发现，一家名为ASG的公关公司去年4月对司法部新增名为台湾国安局的客户，另一名客户则是台湾亚太和平研究基金会。

亚太和平研究基金会负责研究两岸关系、中国大陆事务和国际战略，被视为台湾国安系统的外围智库。

ASG执行长鲍汾（Eric Bovim）2002年曾任联邦参议员博恩斯（Conrad Burns）的联络事务主任，在2023年6月成立ASG。

哈塞特在特朗普第一任期担任白宫经济顾问委员会主席， 协助推动减税法案。特朗普去年初重返白宫，哈塞特出任白宫国家经济委员会主任，协助统筹、规划并执行美国的国家经济政策。特朗普去年发动对等关税战，哈塞特曾举台湾为例，称台湾连夜联系华府，各国都在积极寻求达成协议。

去年7月，台湾经贸谈判团队第三度赴美交涉对等关税，总统赖清德7月7日与行政院长卓荣泰透过视讯听取台湾团队在华府的谈判进展时，照片显示蔡明彦在华府与会。国安局事后的说法是，国安局负责经济安全、经贸安全等业务，国安局是为谈判小组提供经贸安全专业咨询。

据悉，蔡明彦在对美谈判过程中，就洗产地、科技窃密和国际局势等为谈判团队提供建议和分析。

台行政院经贸谈判办公室当时发布的新闻稿，仅提到美国贸易代表格里尔与商务部长卢特尼克与会。不过，美国司法部文件和蔡明彦在华府行踪显示，台方官员接触的层级不仅美国内阁，还包括白宫经济顾问。