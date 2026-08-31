瑞银集团首次发行熊猫债，票面利率为外国金融机构发行的五年期熊猫债中最低。

瑞银上星期四（8月27日）在新闻稿中介绍，集团在中国银行间债券市场（CIBM）完成首笔熊猫债发行。债券发行规模为20亿元人民币（3.78亿新元），期限五年，票面利率为1.78%，创外资金融机构五年期熊猫债迄今最低票面利率及相较国家开发银行（国开行）基准的最窄利差，同时标志着瑞士金融机构首次在中国发行熊猫债。

瑞银集团中国区总裁胡知鸷说：“这次发行是我们持续参与中国金融市场高水平对外开放进程中的又一重要里程碑，也充分体现了中国境内资本市场与国际发行人之间日益深化的联通性。”

这次交易由瑞银证券有限责任公司和中国工商银行股份有限公司担任牵头主承销商。

据彭博社报道，在瑞银之前，法国农业信贷银行和巴克莱银行也在近期发行熊猫债。

今年7月15日，中国银行作为牵头主承销商和牵头簿记管理人，协助法国农业信贷银行发行60亿元人民币熊猫债。法农银行自2019年首发以来，已累计发行熊猫债12支，募集合计190亿元人民币。

今年6月，中国建设银行担任牵头主承销商，助力巴克莱银行发行2026年第二期熊猫债，发行规模50亿元人民币。这是巴克莱银行历史上最大规模熊猫债发行。

今年以来，中国熊猫债发行规模已激增至创纪录的2140亿元人民币，较2025年同期增长67%。