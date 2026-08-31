中国女排在本届亚洲女子排球锦标赛决赛中饮恨沙场，不敌寻求卫冕的泰国队，无缘直通2028年洛杉矶奥运会。

综合新华社和中新社报道，2026年亚洲女子排球锦标赛星期天（8月30日）在天津落幕，中国女排在当天的决赛中以2比3栽在泰国队手上，屈居亚军，让对方获得2028年洛杉矶奥运会亚洲区唯一直通参赛席位。

中国女排在以20比25先失一局的情况下，以25比11、25比23连扳两城，一度以大比分2比1领先。泰国队凭着稳定稳定发挥，以25比18、15比10连夺两局，完成逆转。

中国女排在本届亚锦赛自小组赛至半决赛五战全胜，且未失一局。泰国队则在半决赛中以3比1爆冷淘汰世界排名第六的日本队，晋级决赛。

根据本届赛制，亚锦赛冠军直接获得洛杉矶奥运会亚洲区参赛资格，泰国女排由此首次入选奥运会。

延伸阅读 中国女排将与泰国队争夺亚锦赛冠军

中国女排自1984年以来已连续参加11届奥运会，这次虽未能提前锁定第12次奥运之旅，仍可通过女排世界杯等途径争取奥运席位。本届亚锦赛前三名泰国队、中国队和日本队均获得2027年女排世界杯参赛资格。