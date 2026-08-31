两个孩子在中国国家动物博物馆濒危动物展厅踢标本，父亲非但没制止，反而将标本拿起来递给孩子，跟着一起玩闹，导致标本受损。中国官媒发文评论此事时说，破坏公共秩序的孩子背后，是漠视规则的家长。

中国国家动物博物馆上星期六（8月29日）在微信公众号公布，这起案件发生在上星期五（28日），地点为一层濒危动物展厅。两个孩子在舟山眼镜蛇标本和莽山原矛头蝮标本前玩闹，不断用手抓、用脚踢标本。随行的父亲非但没有制止，反而把两件标本拿起来，递给孩子，跟着一起玩闹。其间，莽山原矛头蝮标本受损。

中国动物博物馆星期六（8月29日）在微信公众号公布的监控局部截图显示，涉事孩子脱下鞋拍击标本。（“国家动物博物馆”微信公众号）

博物馆称，在场其他游客及时告知馆方，才没有造成更严重后果，受损标本目前经由专业人员处理修复。

博物馆也说，对父亲和孩子三人的行为表示强烈谴责，并保留依法追究当事人法律责任的权利。博物馆监控室已完整保存事发全程不间断的监控视频。

博物馆指出，莽山原矛头蝮是中国特有物种，目前仅知分布于湖南莽山国家级自然保护区和广东南岭国家级自然保护区覆盖的部分区域，国家一级重点保护野生动物，野生种群濒临灭绝。

中国官媒《人民日报》星期一（8月31日）针对此事发文称，敬畏生命、尊重规则、遵守公共秩序等基本教养的养成，比学会任何一个知识点都更重要。如果一个孩子学了一肚子知识，心中却没有敬畏、眼里没有规则，实属本末倒置。