中国国家主席习近平致电马来西亚国家元首苏丹依布拉欣，祝贺马来西亚独立69周年。习近平表示，两国关系一直走在地区国家前列，并称他愿同依布拉欣深化两国全面战略合作。

据新华社报道，习近平星期一（8月31日）致电依布拉欣时说，独立69年来，马来西亚经济社会取得长足发展，在地区和国际事务中发挥日益重要作用。中国和马来西亚传统友谊绵延千年，双方相互尊重、以诚相待、合作共赢，两国关系一直走在地区国家前列。

习近平表示，他高度重视中马关系发展，愿同依布拉欣一道努力，弘扬中马传统友谊，深化两国全面战略合作，引领高水平战略性中马命运共同体建设取得更多成果，为地区和世界和平稳定和发展繁荣作出更大贡献。

李强也在星期一致电马来西亚首相安华。李强说，去年4月，习近平对马来西亚进行国事访问，两国就构建高水平战略性中马命运共同体达成重要共识，为中马关系发展擘画崭新蓝图。

李强称，中国愿同马来西亚深化发展战略对接，加强各领域务实合作，推动高水平战略性中马命运共同体建设走深走实。

中国外长王毅同一天致电马来西亚外长莫哈末哈山时表示，中国和马来西亚是隔海相望的好邻居、好伙伴。中马关系稳步深入发展，务实合作取得显著成效，人文交流日益密切。

王毅还说，他愿同莫哈末哈山一道，以两国领导人重要共识为指引，进一步深化双方各领域合作，加强在国际地区事务中的协调配合。