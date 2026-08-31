受燃油成本上涨影响， 中国三大航司今年上半年面对巨额亏损。

综合路透社、证券时报网等报道，中国国际航空公司、东方航空公司和南方航空公司的2026年上半年财报显示，三大航司的净亏损合计约82亿元（人民币，下同，15.52亿新元），它们此前已警告亏损金额或高达90亿元。这是三大航司上半年财报连续第七年出现亏损。

中国国航星期天（8月30日）晚披露半年财报，公司2026年上半年实现营业收入892.68亿元，同比增长10.54%；归属于上市公司股东的净利润亏损22.86亿元，上年同期亏损18.06亿元。

中国东航同日发布的财报显示，公司今年上半年实现营业收入742.34亿元，同比增长11.09%；归属于上市公司股东的净利润亏损21.79亿元，上年同期亏损14.31亿元。

中国南航此前披露的半年报显示，公司营业收入为946.79亿元，同比增长9.72%；归属于上市公司股东的净利润亏损36.96亿元，上年同期亏损15.33亿元。

2026年上半年，受中东地缘冲突影响，航油价格高位运行，大幅挤压了航空公司的盈利空间。三大航司今年上半年的燃油成本增幅介于35%至38%。