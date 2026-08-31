台湾国防部发布的最新报告指出，中国大陆已将俄乌和美伊等战场经验纳入训练，促使军方在联合训练中更强调饱和攻击、持久作战后勤韧性和多领域协调下的指管防护。

综合台湾《自由时报》和风传媒报道，台国防部在星期一（8月31日）发布的“115年中共军力报告书”中指出，大陆军方积极将俄乌战事与美以伊战争等近期国际冲突经验纳入训练，观察俄乌战场大量运用无人机蜂群、第一人称视角无人机、电子战与反无人机防御，以及后勤持续力与资讯优势争夺等实战态样。

国防部指出，在陆军部分，大陆军方从俄乌战事获得启示，陆军合成旅加强基层部队有/无人协同与电子战对抗训练，降低大规模集结、提高训练频率，并强化反无人机防御、战场伪装与快速机动能力；两栖部队则在登陆演练中纳入无人载具协同作战课目。

据介绍，大陆军方也利用跨战区及联合作战演习，以合成旅实施多兵种演练，融入无人系统进行协同作战；两栖部队联合海、空军进行立体登陆，结合民用型（滚装）货轮实施兵力与装备投送；陆航、特战及空突部队参与空中突击与垂直机降支援，透过海上载台进行油弹补给；抱兵部队在内陆及沿海地区执行火抱与远程箱式火箭实弹射击。

国防部指出，在海军部分，大陆军方参考俄乌战事中无人水面载具与电子战对水面舰艇威胁，强化航舰与两栖攻击舰编队防空、反潜、无人舰艇协同及远距指管训练，并增加反无人机与饱和攻击防御课目。

在空军部分，国防部称，大陆军方的训练重点以红蓝对抗、多机种编队协同、无人机蜂群及海空联合作战等要素，借由模拟对抗与运用远海环境，演练指挥决策、海空机舰协同及联战指管效能。

此外，大陆军方参考俄乌战事无人机与电子战，以及美以伊战争中防空系统负荷启示，加强有/无人协同、低空无人机防御、电子对抗与联合防空训练，以及复杂电磁环境下远距指管与打击课目。