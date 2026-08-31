船舶追踪数据显示，中国本月液化天然气（LNG）进口量预计将同比下降，原因是中东战事引发价格上涨，抑制了消费需求。

彭博社报道，根据Kpler数据，中国8月液化天然气进口量预计约为520万吨，同比下降18%。这与此前三个月连续同比增长形成鲜明对比。当时，为满足夏季用气高峰而进行的库存回补，支撑了进口增长。

Kpler高级液化天然气分析师尼尔森（译名，Nelson Xiong）说，本月亚洲液化天然气价格平均约为每百万英热单位21美元（下同，26.76新元），高于去年8月的12美元，导致“对价格敏感的工业用户需求显著萎缩”。

本月早些时候，液化天然气现货价格触及五个月高点，美伊冲突令经霍尔木兹海峡的运输恢复前景变得黯淡。过去两个月，经这一海峡可追踪到的液化天然气运输实际上已经停滞，而此前全球约五分之一的液化天然气运输途经这里。相比之下，原油运输则更具韧性。

波斯湾通常供应中国约三分之一的液化天然气。运输长期受阻，促使中国寻求从俄罗斯和马来西亚等其他地区获得更多供应。

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尼尔森也说，预计中国2026年液化天然气进口总量约为6130万吨。中国海关数据显示，去年进口量总计6840万吨。