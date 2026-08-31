中国电动车巨企比亚迪的海外销量收入首次超越大中华区，结束公司近期的持续低迷，显示中国车企摆脱销量颓势的唯一途径是走出中国市场。

综合彭博社和快科技报道，比亚迪上星期五（8月28日）发布的2026年上半年财报显示，公司上半年整车累计销量180.85万辆，其中海外出口78.9万辆，同比大涨 67.9%，单在6月海外销量突破17.49万辆，创下历史单月新高，海外业务成为最重要增长引擎。

数据也显示，比亚迪今年上半年海外销量上涨34%，至1813亿元（人民币，下同，），占总收入的53%，大中华区上半年销量则下降31%。海外销量的上涨，让公司迎来五个季度的首次利润增长。

上述数据显示，尽管中国汽车市场巨大，年销量超越美国，但残酷的现实是，连全国销量王比亚迪也无法在中国市场赚钱。这是为何中国车企日渐将目光转向海外市场，即使受持续存在的地缘政治局势影响，这些企业仍能以较高售价卖车，赚取更高的收入。

比亚迪在中期业绩报告中说：“受国内需求疲软影响，以及在出口增长强劲的带动下，中国汽车行业已到一个深刻调整和分化的阶段。公司的海外增长动力将持续获得释放。”

比亚迪上半年共售出181万辆汽车，距离500万至550万辆的全年销售目标仍有较大差距。投资者目前把关注重点转向比亚迪下半年表现。

尽管7月交付量仍不足以使比亚迪按进度实现全年目标，但分析师预计，随着公司逐步解决生产问题、出口继续增长，比亚迪今年余下时间的盈利反弹将加快。

彭博汇总的预测显示，比亚迪第四季度利润和营收有望创纪录新高。