美国在台协会处长谷立言星期一（8月31日）说，美台关系“从未如此强健”，台湾也正通过科技投资帮助美国推动再工业化。

综合路透社、台湾《自由时报》等报道，美国在台协会（AIT）、台湾外交部、教育部与经济部产业发展署星期一共同举办“自由250：半导体人才培育高峰会”。

美国在台协会（AIT）处长谷立言（Raymond Greene）在峰会致辞，并高度评价台美关系，称在高科技和先进制造领域的合作持续深化之际，“我们与台湾的关系从未如此强健（stronger）”。

他指出，去年台湾对美国的直接投资创下历史新高。台湾正积极投资美国亚利桑那州，协助美国重新发展制造业；同时，美国企业也正透过在台湾设立营运点等方式，并借由台美21世纪贸易倡议、“台美经济繁荣伙伴对话”及“台美教育倡议”等架构展开交流。

谷立言指出，单靠科技与投资无法开创未来，人才不可或缺，因此，台美必须携手扩大人才培育与教育，并使其接轨产业需求，不仅能借此在关键产业为台美劳工创造优质就业机会，更可以进一步强化伙伴关系。

谷立言指出，在本次高峰会中，台湾高等教育国际合作基金会将与美国SEMI基金会签署人才培育合作意向书，也将扩大对台美教育合作的资金支持。

他指出，亚利桑那大学已获得2000万美元（2545万3100新元）的捐款，用于支持学生出国留学，盼鼓励学生选择赴台湾留学； 福布莱半导体奖学金（Fulbright Semiconductor Scholarship）也将于明年额外选送两名研究生前往国立阳明交通大学就读。