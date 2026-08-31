中国官方宣布，副总理丁薛祥将赴俄罗斯出席东方经济论坛。

据中国外交部星期一（8月31日）发布的消息，应俄罗斯联邦政府邀请，中共政治局常委、中国国务院副总理丁薛祥将于9月2日至4日赴俄罗斯出席第十一届东方经济论坛。

访问期间，丁薛祥还将举行中俄投资合作委员会第十三次会议、能源合作委员会第二十三次会议和第八届中俄能源商务论坛。

据俄罗斯卫星通讯社报道，2026年东方经济论坛将于9月1日至4日在符拉迪沃斯托克举行。本届论坛的核心主题为“远东——以人为本的发展”。论坛预计将吸引来自超过70个国家的约5500名代表参会。

去年11月，丁薛祥在北京与俄罗斯第一副总理曼图罗夫共同主持中俄投资合作委员会第十二次会议。丁薛祥在会上说，中俄将加强供需对接，深挖合作潜力，积极拓展新的投资领域，同时用好互补优势，推动投资合作走深走实。

去年6月，丁薛祥出席第28届圣彼得堡国际经济论坛，期间与俄罗斯总统普京会面时说，中国国家主席习近平和普京定向掌舵是中俄深化合作的最大保证，并称中俄两国应支持多边贸易体制，携手维护产供链稳定。

去年4月，丁薛祥在北京会见到中国进行工作访问的俄罗斯能源部长齐维列夫时说，中俄能源合作是两国务实合作的重要基石，愿持续深化能源领域互利合作，为国家能源安全提供坚实保障。