中国国家主席习近平与吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫会谈时表示，中国坚定支持吉尔吉斯斯坦维护国家主权、独立和领土完整，并表示愿同吉尔吉斯斯坦在涉及彼此核心利益的问题上继续坚定相互支持。

据央视新闻客户端消息，习近平星期一（8月31日）上午同扎帕罗夫在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克和谐宫举行会谈。习近平说，高水平政治互信和坚定相互支持是中吉关系行稳致远的重要保障。中国坚定支持吉尔吉斯斯坦维护国家主权、独立和领土完整，支持吉尔吉斯斯坦走符合自身国情的发展道路，愿同吉尔吉斯斯坦在涉及彼此核心利益的问题上继续坚定相互支持。

习近平称，签署中吉永久睦邻友好合作条约，将为两国世代友好、相互坚定支持提供重要法律基础。

习近平也提到，中吉双方要深化两国务实合作，落实好两国政府间经贸合作规划；高质量建好中吉乌铁路这条承载着地区人民发展希望的“交通大动脉”，实施口岸现代化改造，深化制度、标准、规则等“软联通”。

习近平说，中吉双方要扩大执法安全合作，携手打击“三股势力”、贩毒及跨国犯罪，共同维护地区和平稳定。

他还说，中国支持吉尔吉斯斯坦在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同吉尔吉斯斯坦在联合国框架内进一步加强协作，共同践行四大全球倡议，反对霸权主义和强权政治，坚持真正的多边主义，维护国际公平正义，推动构建更加公正合理的全球治理体系。

习近平星期天（8月30日）赴吉尔吉斯斯坦进行国事访问并出席上海合作组织峰会，陪同他出访的包括夫人彭丽媛，中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇，以及中国外长王毅等人。