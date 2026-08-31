针对有印度媒体报道称，此次发生在中尼边境的泥石流和山洪与中国在边境地区修建工程有关，中国外交部表示，在大灾大难面前，坚决反对这种没有事实依据的恶意揣测。

由印度环保人士创办的环境与科学新闻网站《Down To Earth》上周四（8月27日）发布报道称，一个名为Nepal Correspondence的尼泊尔记者社媒账号称，中国在吉隆一带建设“小康村”、边境口岸等项目，存在削山、在河流自然通道附近施工等行为，破坏了喜马拉雅生态，并把这次灾害形容为“人为造成的生态灾难”。

《今日印度》（India Today）进行了相关报道，但同时注明这些指控没有得到独立证实。《纽约时报》在上周五（28日）的报道中也提到，灾后网上出现了“西藏水电站建设导致山体不稳”以及“中国没有及时预警”等指控，但当时并无证据证明。

中国外交部发言人郭嘉昆本周一（8月31日）回答相关提问时表示，“我们注意到，中国和尼泊尔两国的专家和官方机构对此次灾害的成因已经作出了一些研判，分析是由于尼泊尔境内高位冰川崩塌引发的”。

郭嘉昆说，“在大灾大难面前，我们坚决反对这种没有事实依据的恶意揣测。”