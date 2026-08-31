中国自动驾驶初创公司小马智行将在韩国投放首批200辆Robotaxi，预计在2028年前后在韩国实现完全无人驾驶商业运营。

综合韩联社和阿视亚经济报道，全球自动驾驶德士累计行驶里程超过7000万公里、并已在美国纳斯达克上市的小马智行，将与韩国自动驾驶移动出行企业Futurelink合作。

双方上星期五（8月28日）在首尔汝矣岛康莱德酒店举行战略合作签约仪式，决定将小马智行第七代自动驾驶出租车引入韩国，运营商业化服务。

FutureLink星期天（8月30日）说，公司已同小马智行签署战略合作协议，计划把此前在首尔江南自动驾驶示范区开展的技术验证转入商业运营阶段。

据介绍，双方还将设立合资公司，由FutureLink负责韩国认证、市场准入和服务运营，小马智行提供自动驾驶技术支持。首批车辆由中国北京汽车生产，获得认证后将首先在首尔投入运营，之后逐步扩大至其他主要城市。

FutureLink从去年起在首尔江南使用搭载小马智行自动驾驶系统的车辆开展测试，累计行驶约八万公里且未发生事故。双方预计2028年有望取得韩国政府相关认证，届时完全无人驾驶德士将正式在韩国上路运营。

据悉，双方计划先向韩国引进10辆车辆，获得韩国政府机构认证后，再追加部署190辆。双方预计，在完成韩国认证及必要程序后，200辆小马智行自动驾驶德士可于2028年在首尔全境正式投入运营。