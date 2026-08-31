受内需持续疲软影响，中国8月经济增长动能进一步减弱；当月制造业和非制造业采购经理指数（PMI）指数继续处于收缩区间，显示经济下行压力不减。

受访分析师和学者预计，官方将加码经济刺激政策，带动PMI在9月重回扩张区间。

中国国家统计局星期一（8月31日）公布数据显示，8月制造业PMI为49.8，较7月上升0.6个百分点，但依然连续第二个月处于收缩区间。

从制造业PMI主要构成指数看，8月制造业PMI反弹，主要由生产和新订单指数回升带动，分别较上月回升2.1和0.5个百分点；从业人员指数则比上月下降0.3个百分点。

数据也显示，8月制造业PMI中，原材料购进价格指数大涨3.4个百分点至56.6，出厂价格指数也显著上升2.6个百分点至50.4，重回扩张区间。但出厂价格指数与购进价格指数差距进一步拉大，显示中下游企业盈利持续承压。

国家统计局统计师霍丽慧解读称，8月制造业PMI回升，主要是因为制造业企业生产和市场需求均较上月扩张，装备以及高技术制造业保持较快增长。

东方金诚首席宏观分析师王青接受《联合早报》采访时解读，高频数据显示，8月中国基础设施建设活动明显加快，基建投资提速与强劲外需一起带动制造业景气度回升。不过，制造业PMI仍在收缩区间，意味着进入第三季以来，中国宏观经济仍面临一定下行压力。

经济学人智库高级经济学家徐天辰受访时认为，8月中国制造业PMI反弹得益于内需回暖，但基建等公共投资回暖迹象尚不明显。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员陈波受访时指出，8月制造业PMI数据显示，当前中国经济整体偏冷，但呈现边际改善态势，政策托底效果开始显现。

陈波强调，制造业PMI中的就业指标非常疲弱，尤其8月毕业季结束，青年就业压力凸显，“需要特别关注”。

另一方面，涵盖建筑业和服务业的非制造业PMI与7月持平，录得49.0，继续处于收缩区间。其中，建筑业商务活动指数进一步降至46.9，为冠病疫情以来最低水平。

PMI指数是经济增长的前瞻性指标，PMI高于50意味着行业景气扩张，低于50则代表行业景气收缩。8月制造业与非制造业PMI继续处于收缩区间，外界担心，中国经济有进一步走弱的迹象。

经济疲软态势也引发市场对政策支持加码的预期。王青指出，按照过去的做法，一旦官方制造业PMI由扩张转入收缩，且连续两个月处在50以下，中国央行降息降准概率会显著增加。

他补充，进入9月，随着高温洪涝等季节性天气扰动因素消退，基建投资有望持续加码，起到稳增长的关键支撑作用。“这是政府把控能力最强的政策工具，后续也有较大政策空间。”

中国国家发展改革委8月28日召开全国投资工作推进会议，要求加力加紧做好稳投资各项工作，努力推动投资止跌回稳。徐天辰研判，这意味着决策层认为固定资产投资情况滞后，需要调动地方积极性。

陈波则认为，随着前期政策逐渐落地，9月份PMI很可能回到扩张区间，为第四季度经济平稳增长起到一定冲刺效果。