（广州/上海综合讯）中东局势推高国际油价，中国三大国有石油公司今年上半年合计实现归母净利润近2154亿元（人民币，下同，407亿新元），相当于日均净赚约11.9亿元。

综合21世纪经济报道与澎湃新闻报道，被称为中国“三桶油”的中国石油、中国石化、中国海油披露2026年半年报。这三大石油央企均交出两位数盈利增长的中期成绩单，逆转去年同期下滑的境况，其中，中石油和中海油归母净利润双双刷新历史纪录。

报告期内，中石油、中石化、中海油分别实现营业收入逾1.5万亿元、1.4万亿元、2426亿元；实现归属母公司股东的净利润分别为逾1039亿元、256亿元、858亿元，同比分别增长22%、19.3%与23.4%。中石油成为“三桶油”中首个半年净利润突破千亿元的企业。

“三桶油”业务重心和产业链布局有所不同，中石油是中国最大的油气生产和供应企业；中石化是中国最大的成品油和石化产品供应商，也是全球最大炼油公司、第二大化工公司；中海油则是其中唯一的纯上游油气勘探开发商，是中国最大海上油气生产商。

中石油上半年业绩增长主要受油气产品、化工产品价格上涨及销量变化综合提振。中石化半年业绩大涨的主因是上游及炼油盈利大增。

中海油在“三桶油”中营收规模最小，但归母净利润仅次于中石油。在国际油价大涨带动下，公司上半年净利率超过35%。

“三桶油”均推出中期分红方案，以现金派息回馈股东，三家公司的中期分红合计近千亿元。

高位运行的油价给石油企业带来普遍红利，但“三桶油”都在寻求油气之外的第二增长曲线，布局新能源，以应对未来可能出现的原油“天花板”。

中海油相关负责人称，包括海上风电业务在内的中海油新能源业务今年稳步推进，取得了积极进展。