“日本台湾交流协会”台北事务所被曝设置可抵御核生化武器攻击的地下避难所。日媒研判，日本政府在台湾的联络机构这项罕见部署，可能是为因应“台湾有事”、强化危机管理。受访学者认为，若报道属实，这类设施设于海外确属罕见，但如果进一步解读为日本预判台海可能发生核攻击，恐怕是过度延伸。

据台湾媒体引述日本《产经新闻》星期天（8月30日）报道，多名知情人士透露，日台交流协会台北事务所今年春季已设置一座日本国产地下核避难所。由于日本国产核避难所于海外设置相当罕见，《产经》研判，此举可能是为因应“台湾有事”，强化危机管理机制。

报道指出，这座地下避难所由日本World Net International制造，可抵御核生化（NBC）武器攻击，配备可过滤放射性物质等有害物质的通风设备、防爆门，并具有抗震功能。这类核避难所过去主要在冷战时期的欧洲发展，日本国内并不普及；制造商目前在日本已向个人及企业销售超过80座。

《产经》指出，中国大陆近年来持续加大对台军事压力，去年12月曾举行围台军演；今年7月又进行潜射弹道导弹试射，展示对美国核吓阻能力。日台交流协会并未证实有关报道，仅以涉及设施警备为由表示“不便回答”；制造商也称没有可对外说明的内容。

近来，“台湾有事”成为中日关系的敏感议题。日本首相高市早苗此前曾表示，若“台湾有事”并伴随武力使用，可能构成日本可行使集体自卫权的“存亡危机事态”。北京对此强烈反对，批评有关言论暗示日本可能武力介入台海，并重申台湾问题纯属中国内政，要求日方恪守一个中国原则及中日四个政治文件。

台湾辅仁大学日本语文学系特聘教授何思慎接受《联合早报》采访时指出，日本在海外设置国产核灾避难设施过去基本没有听闻，若报道属实，确属罕见。不过，日台交流协会至今未证实有关设施是否存在。

何思慎说，日本对台海局势保持一定程度的警觉，但并不认为两岸会立即发生冲突。日本持续为保障海外侨民安全及应对突发事态进行准备，包括规划紧急情况下的避难及联络机制，这些准备并非高市早苗发表“台湾有事”相关言论后才展开。

不过，他对在台设置核灾避难设施的必要性存疑，认为即使两岸发生军事冲突，中国大陆动用核武的概率也“极低”，北京还须考虑相关政治后果。

何思慎指出，日本周边有中国、俄罗斯和朝鲜等拥有核武的国家，因此日本在相关安全措施上纳入核武风险考量并不意外。不过，他说，若将有关设施进一步解读为日本预判“台湾有事”时台湾可能遭受核武攻击，“可能讲得比较惊悚”。