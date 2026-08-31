香港特区政府收购大埔住宅区宏福苑业权方案的期限，于周一（8月31日）届满，共有99.1%的单位业主确认向当局出售业权意向。

港府房屋局表示，宏福苑A至H八座共有1967户业主签署并交回“接受收购建议信件”，确认向政府出售业权意向，占八座单位总数99.1%。截至周一下午，港府已与1559户签署正式《买卖协议》，占八座单位总数约78.6%。正式契据转让也正有序进行。

房屋局发言人表示，部分“接受收购建议信件”或会于稍后时间透过邮递方式送达，只要有关信件盖上周一或之前的邮戳，将视有关业主为接受政府的收购建议。当局收到业主交回的“接受收购建议信件”并确认资料无误后，会安排与相关业主签署正式《买卖协议》。

发言人还说，当局会继续全速跟进余下业权买卖程序，以推进业权收购工作。

据香港商业电台报道，住在宏福苑宏泰阁五楼的欧太，是其中一个坚拒出售业权的业主。她与丈夫育有三名子女，坚持要在大埔区安置；但近日才收到位于大埔的颂雅路西居屋项目的资料，短时间内难以做决定，期望当局延迟期限。

她认为港府应该先公布火灾调查报告，交代火灾成因及楼宇管理改善措施，才要求业主选择出售业权与否。

71岁的宏仁阁业主陈太，则在方案限期截止前三天才签署“接受收购建议信件”。她与丈夫住在宏福苑多年，一直希望政府原址重建，因此放弃在6月30日前出售业权优先选楼，盼望当局公布重建选项。不过港府过后一直未提出其他方案，并定期更新已出售业权的比例，令她感到很大压力；基于家庭及经济考虑，最终在截止前三天决定出售业权。

陈太形容下决定时很痛，签署文件时难以下笔，感觉是真正与宏福苑告别，难受得像被逼签署离婚协议书，签署后更忍不住落泪。她对政府的处理方法感到失望及伤心。

宏福苑去年11月发生五级火灾，造成168人死亡。港府过后提出收购宏福苑业权的方案，收购价为未补地价每尺8000港元（1299新元），已补地价则为10500港元。财政司副司长黄伟纶日前表示，不排除会立法收回余下业权，又引述业界指日后的收购价或低于政府收购价。

工联会立法会议员邓家彪认为，大部分业主出售业权，反映绝大多数业主接受方案。他指出，港府要兼顾不同业主意向及需求，相信目前的方案已取得最大平衡，没人提出更可行、有效及迅速的安置方案。

香港中文大学政务与政策科学学院讲师孔永乐接受《联合早报》访问时则认为，对于尚未签署合约的业主，港府将透过立法收回业权。“但赔偿金额或会根据最新的市场价格重新计算，届时有可能低于早前所提出的回购价。”

孔永乐说，宏福苑火灾发生至今即将一年，港府在安排临时住宿、推进调查进度、收购业权及落实赔偿等方面均已作出妥善处理。但在官员问责方面未有进展，涉及楼宇维修的核心问题也仍未根治，未来应该加快相关的工作。